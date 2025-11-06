 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Europa League: Round-up Manzambi bei Freiburg-Sieg unter den Torschützen

06.11.2025, 20:49

Teilen
Johan Manzambi.
Legende: Erzielte das 1:1 Freiburgs Johan Manzambi. imago images/steinsiek.ch/Arne Amberg

Nizza – Freiburg 1:3

Freiburg läuft es auf der europäischen Bühne weiterhin ausgezeichnet. An der Côte d’Azur fuhren die Breisgauer den 3. Sieg im 4. Spiel ein. Der Gastgeber ging durch den Ex-Basler Kevin Carlos (25.) zwar mit der ersten Chance in Führung, die Reaktion der Freiburger fiel mit drei Toren in 13 Minuten aber vehement aus. Den Ausgleich zum 1:1 erzielte Johan Manzambi (29.) nach einem kapitalen Ballverlust der Südfranzosen am eigenen Strafraum. Der 20-jährige Mittelfeldspieler drosch den Ball sehenswert in den Winkel. Für ihn war es der erste Europacup-Treffer.

Weitere Partien:

  • Sturm Graz – Nottingham Forest 0:0: Die Partie endet auch wegen eines verschossenen Elfmeters der Engländer in der 35. Minute torlos. Dan Ndoye wird in der 66. Minute eingewechselt.
  • FC Midtjylland – Celtic Glasgow 3:1: Der dänische Klub beeindruckt weiter und feiert den 4. Sieg im 4. Spiel. Aussenverteidiger Kevin Mbabu spielt einmal mehr durch.

Resultate

SRF zwei, Europa League – Highlights, 06.11.2025, 23:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)