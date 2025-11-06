Bei Freiburgs Sieg in Nizza erzielt Johan Manzambi seinen ersten Europacup-Treffer.

Der FC Basel gewinnt zuhause gegen den FCS Bukarest 3:1, YB geht gegen PAOK Saloniki unter.

Simon Sohm trifft in der Conference League erstmals für die Fiorentina.

Nizza – Freiburg 1:3

Freiburg läuft es auf der europäischen Bühne weiterhin ausgezeichnet. An der Côte d’Azur fuhren die Breisgauer den 3. Sieg im 4. Spiel ein. Der Gastgeber war durch den Ex-Basler Kevin Carlos (25.) zwar mit der ersten Chance in Führung gegangen, die Reaktion der Freiburger fiel mit drei Toren in 13 Minuten aber vehement aus. Den Ausgleich zum 1:1 erzielte Johan Manzambi (29.) nach einem kapitalen Ballverlust der Südfranzosen am eigenen Strafraum. Der 20-jährige Mittelfeldspieler drosch den Ball sehenswert in den Winkel. Für ihn war es der erste Europacup-Treffer. Während Freiburg ganz vorne mitmischt, bleibt Nizza mit 0 Punkten am Tabellenende kleben.

Conference League: Premierentreffer für Sohm Box aufklappen Box zuklappen Simon Sohm hat im Conference-League-Spiel gegen Mainz sein erstes Tor im Dress der Fiorentina erzielt. Der von Parma gekommene Schweizer Mittelfeldspieler brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Zum Sieg reichte es nicht. Den Mainzern, bei denen Silvan Widmer zur Pause eingewechselt wurde, gelang in der zweiten Halbzeit die Wende. Der Siegtreffer fiel erst in der 95. Minute.

VfB Stuttgart – Feyenoord Rotterdam 2:0

Nach zuletzt zwei Niederlagen auf europäischem Parkett hat Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam einen Heimsieg bejubeln können und die Chancen auf die K.o.-Phase damit am Leben gehalten. Die Tore fielen erst spät. Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (91.) nach einem selbst eingeleiteten Konter sorgten für die späte Ekstase beim Heimteam. Zu einem Schweizer Duell zwischen Luca Jaquez und Jordan Lotomba kam es indes nicht. Stuttgarts Jaquez musste wegen Adduktorenproblemen kurzfristig passen und wurde durch Josha Vagnoman ersetzt. Bei Rotterdam sass Lotomba 90 Minuten auf der Bank.

Betis Sevilla – Lyon 2:0

Nach drei Siegen hat Lyon in Sevilla die erste Niederlage der laufenden Kampagne kassiert. Abde Ezzalzouli (30.) nach einer Ecke und Antony (35.) nach einem tollen Zuspiel tief aus der eigenen Hälfte erzielten die Tore für das Heimteam. Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez fehlte im Kader der Andalusier.

Weitere Europa-League-Partien:

Sturm Graz – Nottingham Forest 0:0: Die Partie endet auch wegen eines verschossenen Elfmeters der Engländer in der 35. Minute torlos. Dan Ndoye wird in der 66. Minute eingewechselt.

Die Partie endet auch wegen eines verschossenen Elfmeters der Engländer in der 35. Minute torlos. Dan Ndoye wird in der 66. Minute eingewechselt. FC Midtjylland – Celtic Glasgow 3:1: Der dänische Klub beeindruckt weiter und feiert den 4. Sieg im 4. Spiel. Aussenverteidiger Kevin Mbabu spielt einmal mehr durch.

Resultate