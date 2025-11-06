Am 4. Spieltag der Europa League trifft YB auswärts auf PAOK Thessaloniki. Es könnte ein wegweisendes Duell werden.

Legende: Kommt zu seinem zweiten Einsatz Gerardo Seoane. freshfocus / Zamir Loshi

Es sind turbulente Tage, die Gerardo Seoane hinter sich hat. Am Freitag unterschrieb der Luzerner einen Vertrag als neuer Cheftrainer bei YB, am Samstag wurde er offiziell vorgestellt und am Sonntag folgte der Einstand im ausverkauften Wankdorf gegen Basel (0:0). Zeit zum Verschnaufen blieb Seoane seither kaum. Bereits am Mittwoch stand der Abflug nach Griechenland für die nächste Partie in der Europa League auf dem Programm.

Im Gegensatz zur Super League, wo der Rückstand auf Leader Thun schon neun Punkte beträgt, sind die Young Boys europäischen zumindest auf den ersten Blick im Fahrplan. Dank zwei Siegen aus den ersten drei Partien liegen die Berner auf Kurs, den Sprung in die K.o.-Phase zu schaffen.

Doch der Schein trügt. Der Spielplan wollte es so, dass YB in der ersten Hälfte der Ligaphase auf die auf dem Papier leichten Gegner trifft. Zwischen der 5. und 8. Runde warten mit Aston Villa, Lille, Lyon und Stuttgart nur noch Kaliber aus den Top-5-Ligen.

Verteidiger kehren zurück

Umso wichtiger wäre ein Punktgewinn der Berner am Donnerstag bei PAOK Thessaloniki. Das Team aus der zweitgrössten Stadt Griechenlands ist allerdings im Strumpf. Der Leader der griechischen Meisterschaft hat seine letzten sechs Pflichtspiele gewonnen und schoss sich am Sonntag mit einem 5:0 warm.

In der Europa League weisen sie zwei Punkte weniger auf als YB, kamen aber nach einem Fehlstart zuletzt zu einem aufsehenerregenden 4:3-Erfolg in Lille. Die Partie im Mittelfeld der Tabelle könnte also die Richtung weisen, welche die beiden Teams einschlagen werden.

Immerhin hat sich die Personalsituation in der YB-Abwehr etwas entspannt. Die am Sonntag gesperrten Saidy Janko und Tanguy Zoukrou werden in Griechenland wieder mittun können. Und auch Armin Gigovic dürfte trotz seines Platzverweises gegen Basel im Duell mit PAOK auf dem Feld stehen.

Europa League