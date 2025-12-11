Freiburg – Salzburg 1:0

Freiburg hat die direkte Qualifikation für den Achtelfinal vor Augen. Durch das 1:0 in Überzahl gegen RB Salzburg steht die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bereits sicher in der Zwischenrunde. Der Siegtreffer war eine Co-Produktion: Philipp Lienhart lenkte einen Schuss von Jan-Niklas Beste entscheidend ins Tor (50.). Kurz zuvor war den Freiburgern nach einem Zweikampf zwischen Salzburgs Kouakou Gadou und Natispieler Johan Manzambi ein durchaus vertretbarer Strafstoss verwehrt worden (48.). Die Gastgeber spielten mehr als eine Stunde in Überzahl, nachdem Salzburgs Petar Ratkov mit Rot vom Platz gestellt worden war (38.). Der Serbe hatte Maximilian Eggestein bei einem Kopfballduell den Ellbogen derart brachial ins Gesicht gerammt, dass dem Freiburger die Nase blutete.

Celtic Glasgow – Roma 0:3

Die Römer sind in Glasgow zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gestürmt. Das Team von Trainer Gian Piero Gasperini stellte die Weichen schon in der ersten Halbzeit auf Sieg. Nach einem Eigentor von Liam Scales (6.) schnürte Evan Ferguson einen Doppelpack (36./45.+1). Für die Roma war es der dritte Sieg auf der europäischen Bühne in Folge.

Midtjylland – Genk 1:0

An der Spitze der Europa League verblüfft Midtjylland weiter. Die Dänen feierten gegen Genk den fünften Sieg im sechsten Spiel und liegen nur aufgrund der Tordifferenz hinter Leader Lyon. Das einzige Tor erzielte der Südkoreaner Kyu Sung Cho in der 17. Minute. Kevin Mbabu wurde in der Schlussphase eingewechselt.

