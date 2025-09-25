Die Berner gehen zum Europa-League-Start gegen Panathinaikos sang- und klanglos unter. Das sind die Stimmen zum Spiel.

«Wir müssen bereit sein und abliefern», hatte die Devise von YB-Coach Giorgio Contini im Vorfeld des Europa-League-Duells mit Panathinaikos gelautet. Nach 19 gespielten Minuten am Donnerstagabend im Wankdorf und einem 0:3-Rückstand war klar: YB war alles andere als bereit.

Statt sich von der Cup-Schmach gegen Aarau zu rehabilitieren, setzte es für die Berner nun den nächsten Nackenschlag ab. Und in Anbetracht dessen, wie er zustande kam, ist es ein schmerzhafter. Nach einer total verschlafenen Startphase loderte bei YB das Feuer zwar kurz auf. In der zweiten Halbzeit folgte von den «Gelb-Schwarzen» aber ein mutloser Auftritt.

Gesprächsstoff lieferte bei den YB-Protagonisten nach dem Spiel vor allem der desolate Beginn. «Wir waren dilettantisch», so die Analyse von Captain Loris Benito. «Es war eine Aneinanderreihung von Fehlern, die so nicht passieren dürfen. Es ist sehr frustrierend, wenn man so hoffnungsvoll in eine Kampagne startet – und das Spiel dann so herschenkt.»

Trainer Contini sah es ähnlich: «Auf einem solchen Niveau kann man ein Spiel nicht angehen, wie wir es gemacht haben.» Man habe sich «von ganz simplen Sachen übertölpeln lassen: bei Standards, bei zweiten Bällen. Eine solche Leistung reicht weder in der Europa League noch in der Meisterschaft.»

Nicht alles ist düster

Doch die Berner sahen auch Lichtblicke. Nach dem Horrorstart erarbeitete sich das Heimteam mehrere hochkarätige Möglichkeiten auf ein Comeback. «Die Reaktion war da», befand Contini.

Auch für Christian Fassnacht war es das einzige Positive: «Wir hatten Ballbesitz und begannen Chancen herauszuspielen.» Das Manko dabei: Man liess sie liegen. «Von diesen drei, vier müssen zwei rein – keine Frage», so Benito.

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt den Bernern nicht. Schon am kommenden Sonntag steht das nächste Spiel an – zu Gast im Wankdorf ist dann Kantonsrivale Thun.

