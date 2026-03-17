Legende:

Der Adler schert aus

Bild mit Symbolkraft? Das kanadische Maskottchen Maple und sein mexikanisches Pendant Zayu blicken überrascht zum Kollegen aus den USA. In Sachen Immigration und Steuern machen die Vereinigten Staaten auch an der WM ihr ganz eigenes Ding. Dann ist da auch noch der Iran-Krieg ...

IMAGO / Brazil Photo Press