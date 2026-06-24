Schon zum 5. Mal fällt der Geburtstag des Argentiniers auf eine Weltmeisterschaft.

Mit einem Geburtstagskuchen aus Süssigkeiten und der 39 als brennende Kerzen haben einige Teamkollegen Lionel Messi im WM-Camp der Argentinier in Kansas City überrascht. Der Superstar und Captain der «Albiceleste» postete ein Foto unter anderem mit Rodrigo de Paul und Nicolas Otamendi. Ein Ständchen zum Geburtstag gab's natürlich auch.

Messi feiert nicht zum ersten Mal Geburtstag im Kreis der Nationalmannschaft: Allein bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 war das der Fall. Hinzu kommen noch einige Copa Americas.

Eine Liebeserklärung schickte Ehefrau Antonella Roccuzzo: «Alles Gute zum Geburtstag, Liebe meines Lebens. Mögest du heute und immer glücklich sein. Wir haben bereits alles, was wir brauchen, denn wir haben dich.» Die beiden kennen sich seit Kindertagen in Rosario, sie haben drei gemeinsame Söhne.

Roccuzzo postete auch einige ältere Bilder, woraufhin ihr Messi öffentlich antwortete: «Vielen Dank, mein Schatz, und ich danke euch auch. Ich liebe euch!!! Wie klein wir doch waren…»

Glückwünsche von den Klubs

Mit zu den ersten öffentlichen Gratulanten gehörte der FC Barcelona, über 20 Jahre lang die Heimat Messis und nach wie vor sein Herzensklub: «39 Jahre Grossartigkeit».

Von PSG, wo Messi nach seinem Weggang aus Barcelona in den zwei Jahren vom Sommer 2021 bis Sommer 2023 gar nicht glücklich wurde, kam ein eher schlichtes: «39 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Leo.»

Ein bisschen mehr Mühe gab sich sein aktueller Klub Inter Miami und liess in einem kleinen Video Fans zu Wort kommen. Klarer Tenor: «We love you here in Miami.»

Messi ist der Mann, «der die Geschichte des Weltfussballs verändert hat», schrieb der argentinische Verband und AFA-Chef Claudio Tapia ergänzte: «Danke für jede Träne, für jede Umarmung, für jeden Moment der Ewigkeit. Ganz einfach, Danke, dass es dich gibt, 10.»

Neuer WM-Rekordtorschütze

Messi brillierte gleich zum Auftakt der WM in den USA, Kanada und Mexiko wie es ihm selbst in Katar auf dem Weg zum Triumph nicht gelungen war. Beim 3:0 gegen Algerien und beim 2:0 gegen Österreich erzielte er alle Tore. Mit nun 18 WM-Treffern ist er alleiniger Rekordhalter.

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