Schottland: «Tartan Army» mietet Schulbusse
Hunderte schottische Fans haben sich am Samstag mit gecharterten Schulbussen von Boston nach Foxborough zum 1. WM-Spiel gegen Haiti (1:0) fahren lassen. Statt 80 Dollar für das teurere Zugbillet zahlte jeder Fan nur 52 Dollar. Die Ticket-Parkplatz-Kombi wurde letztlich sogar für 40 Dollar pro Person angeboten – die Fans spendeten die Differenz aber an ein Kinderspital und einen Dudelsackverein.
Somalia: Schiedrichter erhält Lohn
Trotz seiner verweigerten Einreise in die USA erhält der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Endrunde seine volle Vergütung als WM-Referee. Die Fifa bestätigte einen entsprechenden BBC-Bericht. Die USA hatten den 34-jährigen Artan trotz eines gültigen Visums wegen angeblicher Terror-Verbindungen abgewiesen.