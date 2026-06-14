Legende: Schottische Transportweise Geparkter Schulbus in der Nähe des Stadions in Foxborough. Imago/Shutterstock

Schottland: «Tartan Army» mietet Schulbusse

Hunderte schottische Fans haben sich am Samstag mit gecharterten Schulbussen von Boston nach Foxborough zum 1. WM-Spiel gegen Haiti (1:0) fahren lassen. Statt 80 Dollar für das teurere Zugbillet zahlte jeder Fan nur 52 Dollar. Die Ticket-Parkplatz-Kombi wurde letztlich sogar für 40 Dollar pro Person angeboten – die Fans spendeten die Differenz aber an ein Kinderspital und einen Dudelsackverein.

Somalia: Schiedrichter erhält Lohn

Trotz seiner verweigerten Einreise in die USA erhält der somalische Schiedsrichter Omar Artan nach der Endrunde seine volle Vergütung als WM-Referee. Die Fifa bestätigte einen entsprechenden BBC-Bericht. Die USA hatten den 34-jährigen Artan trotz eines gültigen Visums wegen angeblicher Terror-Verbindungen abgewiesen.

FIFA WM 2026