Beim HSV hat Miro Muheim einen Stammplatz inne. Nun drängt sich der 28-jährige Linksverteidiger auch in der Nati auf.

Kurzzeitig drohte Miro Muheims WM-Traum zu platzen: «Ein, zwei Tage lang hatte ich Angst, dass es nicht reicht», gesteht der 28-jährige Verteidiger. Muheim zog sich am 18. April im Spiel des Hamburger SV gegen Werder Bremen eine Sprunggelenksverletzung zu.

Als die Ergebnisse der medizinischen Tests feststanden, seien die Zweifel aber rasch verflogen. «Wir haben mit den Ärzten einen Plan (für die Reha, Anm. d. Red.) aufgestellt, dieser ist genau aufgegangen», erzählt der gebürtige Zürcher.

Damit steht Muheims erstmaliger Endrundenteilnahme nichts mehr im Weg. Der Linksverteidiger hat zwar erst 8 Länderspiele absolviert – sein erstes im November 2024 in der Nations League gegen Spanien –, seine Leistungen im Klub haben Nati-Coach Murat Yakin aber offensichtlich überzeugt.

Starke Saison beim HSV

Mit dem HSV, wo Muheim zum Stammpersonal gehört, legte er eine gute Saison hin. Der Aufsteiger hatte nicht direkt mit dem Abstiegskampf zu tun und beendete die Spielzeit als 13. «Es war eine sehr positive Saison. Nach einem grossen Kader-Umbruch hatten wir einen schwierigen Start, haben uns aber stabilisiert», so der 28-Jährige.

Muheim spielt bereits seit 2021 (zunächst als St. Gallen-Leihspieler) beim norddeutschen Traditionsklub. Vier Saisons lang rüttelten die Hamburger vergeblich an den Toren der 1. Bundesliga, bis es 2025 endlich klappte.

Früher Auszug in die grosse Welt

Der HSV ist Muheims 3. längere Station. Der Sohn einer Künstlerin hatte schon als 16-Jähriger in die Jugendakademie von Chelsea gewechselt, von 2018 bis 2021 spielte er beim FC St. Gallen.

Damit einher ging auch mit 19 Jahren eine Umschulung vom Offensivakteur zum Linksverteidiger – in der Nati die Position von Ricardo Rodriguez. «Als ich das erste Mal auf dieser Position spielte, dachte ich noch: ‹Was ist das?› Aber ich habe mich rasch angepasst. Jetzt macht es mir extrem viel Spass, auf dieser Position zu spielen. Offensichtlich war es die richtige Entscheidung», sagt Muheim.