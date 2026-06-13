Siege für die USA und Mexiko, ein Remis für Kanada: Die WM-Ausrichter sind gut aus den Startlöchern gekommen.

Anfang gut, alles gut? Die drei WM-Gastgeber-Nationen dürften auf die Richtigkeit der etwas abgeänderten Redewendung hoffen. Denn sowohl Mexiko am Donnerstag als auch Kanada und den USA am Freitag ist der Start ins Heimturnier geglückt.

Die überzeugendste Leistung lieferten die Amerikaner ab. In der Nacht auf Samstag schossen sie vor über 70'000 begeisterten Fans Paraguay gleich mit einem 4:1 aus dem Stadion in Los Angeles. Das war nicht selbstverständlich. Vor dem WM-Start war die Turniertauglichkeit der US-Truppe vielerorts angezweifelt worden.

«Es ist ein Traum. Das war eine traumhafte Nacht», jubelte US-Stürmer Folarin Balogun nach der Partie, welche er mit zwei Treffern massgeblich geprägt hatte. Vorausblickend auf die anstehenden Aufgaben meinte Leverkusen-Profi Malik Tillman: «Wir können sehr selbstbewusst auftreten in den nächsten zwei Spielen.» Bereits am kommenden Freitag kann die USA gegen Australien den Vorstoss in die Sechzehntelfinals klarmachen.

Pulisic gibt Entwarnung

Einer der amerikanischen Schlüsselspieler ist Christian Pulisic, der gegen Paraguay vor der Pause zwei Treffer vorbereitete. Der Milan-Akteur meinte: «Als Amerikaner dieses Publikum zu haben, all das Rot, Weiss und Blau, all die roten und weissen Streifen auf den Shirts – es war grossartig.» Der US-Captain war zur Halbzeit beim Stand von 3:0 ausgewechselt worden, gab nach der Partie aber Entwarnung. Er habe nur einen Schlag abbekommen an der linken Wade, er mache sich keine Sorgen.

Wertvolles Remis für Kanada

Wenige Stunden zuvor hatte Kanada seine WM-Kampagne in der Schweizer Gruppe mit einem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina ansprechend lanciert. Dabei agierte der Co-Gastgeber in Toronto gegen einen sich einigelnden Gegner vor allem nach dem Seitenwechsel dominant. Der Ausgleich in der Schlussphase war sehr verdient.

Die Kanadier werden mit dem Remis gut leben können, sind sie doch als Nummer 31 in der Fifa-Weltrangliste das klar am schlechtesten klassierte Co-Gastgeberland. «Darauf müssen wir aufbauen und beim nächsten Mal einfach eiskalt sein», sagte Torschütze Cyle Larin. Der Southampton-Stürmer war unmittelbar vor seinem Tor eingewechselt worden und traf mit der ersten Ballberührung. Für Kanada war es der erste Punktgewinn an einer WM-Endrunde.

Mexiko: Keine Gala, aber drei Punkte

Am Donnerstag hatte Mexiko beim 2:0 im WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika den erwarteten Startsieg eingefahren. «El Tri» zeigte zwar gegen einen enttäuschenden Gegner bei weitem keinen Gala-Auftritt, doch drei Punkte sind drei Punkte. In der Nacht auf den kommenden Freitag können die Mexikaner mit einem Sieg gegen Südkorea als erster der drei Co-Gastgeber in die K.o.-Phase einziehen.

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