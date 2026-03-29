Servette Chênois bezwingt im 50. Cupfinal der Frauen YB mit 1:0.

Paula Serrano sorgt nach 50 Minuten für die Entscheidung auf der Schützenwiese in Winterthur.

Für die Genferinnen ist es der 3. Erfolg in diesem Wettbewerb nach 2023 und 2024.

Die aktuelle Dominanz im Schweizer Frauenfussball hat sich auch im Cupfinal bestätigt. Allerdings musste sich Servette, souveräner Leader der Women’s Super League (14 Punkte Vorsprung, 42:4 Tore), den Erfolg gegen die Meisterinnen aus Bern hart erkämpfen.

Servette nur selten gefährlich

Letztlich erwies sich das Team des argentinischen Trainers Cristian Toro als effizienter. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit schlug Servette kurz nach der Pause eiskalt zu:

50. Minute – 1:0 Servette: Nach einem Freistoss von Daina Bourma kommt Paula Serrano aus fünf Metern ungehindert zum Abschluss. Die 35-jährige Spanierin befördert den Ball mehr mit der Schulter als mit dem Kopf ins Tor.

Der Treffer zeigte Wirkung. Wenige Minuten später verpasste Goalgetterin Therese Simonsson das 2:0 ganz knapp. Der Ball streifte am rechten Torpfosten vorbei und küsste diesen noch leicht. Servette erspielte sich aber über die ganze Partie nur wenige Chancen.

Legende: Grosser Jubel Die Servette-Spielerinnen jubeln nach dem 1:0. Freshfocus/Philipp Kresnik

YB-Reaktion ohne Torerfolg

YB war um eine Reaktion bemüht. In den letzten 20 Minuten drückte Gelb-Schwarz auf den Ausgleich. Einwechselspielerin Bianca Dysli sorgte für mächtig Betrieb. Nach ihrem Vorstoss in den Genfer Strafraum konnte Noa Linn Münger abziehen. Ihren Schuss lenkte Servette-Verteidigerin Yenifer Gimenez Gamboa über das Tor. Der anschliessende Eckball von Lisa Josten (74.) landete direkt an der Latte. Josten hatte schon in der ersten Halbzeit für die einzige gute YB-Chance verantwortlich gezeichnet.

Die harte, aber engagierte Gangart der Bernerinnen zahlte sich letztlich nicht aus. Die Elf von Coach Imke Wübbenhorst verlor auch die Reprise des Cupfinals 2024 und wartet seit April 2019 auf einen Sieg gegen Servette.

YB Frauen – Servette Chênois 0:1 (0:0)

Winterthur. – 7587 Zuschauer. – SR Anex. – Tor: 51. Serrano 0:1.



YB: Brunholt; Frey, Jimenez Gutierrez, Schlup, Bernhardt; Chalatsogianni (70. Dysli), Münger, Kuehn; Josten (85. Ess), Jelcic, Granges.



Servette Chênois: Salon Marcuello; Tufo (65. Simon), Muratovic, Gimenez Gamboa (80. Jelencic), Bourma; Nakkach; Simonsson, Libran Quiroga, Serrano (80. Misini), Martinez Salinas (89. Marchao); Sobal (65. Marinelli).



Bemerkungen: Verwarnungen: 33. Serrano. 49. Chalatsogianni.