Im Achtelfinal des Schweizer Cups kommt es zur Neuauflage des Playoff-Finals zwischen Meister YB und GC.

Legende: Auch im Cup kommt es zum Top-Duell YB und GC kämpfen wie im Vorjahr gegeneinander um den Einzug in die Viertelfinals. Freshfocus/Urs Lindt

In den Achtelfinals des Schweizer Cups der Frauen kommt es zu einem Hammerduell. Die YB Frauen treffen auf GC. Es ist nicht nur die Wiederholung des letztjährigen Cup-Achtelfinals, sondern auch die Reprise des Playoff-Finals vom Frühling. Beide Male setzte sich YB durch.

Als die Teams Anfang Oktober aber in der laufenden Meisterschaft erneut aufeinandertrafen, behielt GC mit einem 2:1 auswärts die Oberhand.

Noch ein WSL-Duell im Achtelfinal

Mit dem Duell zwischen den FC Aarau Frauen und dem FC Thun kommt es zu einer weiteren Begegnung zweier Teams aus der Women’s Super League. Die beiden aktuell am Tabellenende klassierten Klubs trennten sich erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden.

Die weiteren Achtelfinal-Partien:

Wil - Servette Chênois

Lugano - FCZ

Eschenbach - Basel

Yverdon – St. Gallen

Oerlikon/Polizei - Luzern

Blue Stars - Rapperswil-Jona

Die Spiele finden am 8. und 9. November statt.

Women's Super League