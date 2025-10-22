In den Achtelfinals des Schweizer Cups der Frauen kommt es zu einem Hammerduell. Die YB Frauen treffen auf GC. Es ist nicht nur die Wiederholung des letztjährigen Cup-Achtelfinals, sondern auch die Reprise des Playoff-Finals vom Frühling. Beide Male setzte sich YB durch.
Als die Teams Anfang Oktober aber in der laufenden Meisterschaft erneut aufeinandertrafen, behielt GC mit einem 2:1 auswärts die Oberhand.
Noch ein WSL-Duell im Achtelfinal
Mit dem Duell zwischen den FC Aarau Frauen und dem FC Thun kommt es zu einer weiteren Begegnung zweier Teams aus der Women’s Super League. Die beiden aktuell am Tabellenende klassierten Klubs trennten sich erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden.
Die weiteren Achtelfinal-Partien:
- Wil - Servette Chênois
- Lugano - FCZ
- Eschenbach - Basel
- Yverdon – St. Gallen
- Oerlikon/Polizei - Luzern
- Blue Stars - Rapperswil-Jona
Die Spiele finden am 8. und 9. November statt.