Das aktuelle Geschehen in der Women's Super League und der Blick auf die Leistungen der Nati-Söldnerinnen.

Women's Super League: Derby geht an FCZ

Das Zürcher Derby fand in einem würdigen Rahmen im Letzigrund vor 3096 Zuschauern statt. Dabei behielt der FCZ trotz frühem Rückstand mit 4:2 die Oberhand.

Der Rekordmeister drehte die Partie gegen den Playoff-Finalisten der letzten Saison noch vor der Pause. Sanja Kovacevic sorgte acht Minuten nach dem Seitenwechsel mit ihrem zweiten Treffer für die vermeintliche Entscheidung.

Die Grasshoppers kamen durch Doppeltorschützin Kayla McKenna zwar nochmals heran. Kim Dubs setzte sieben Minuten vor dem Ende jedoch den Schlusspunkt für den FCZ. Kurios war das 2:1 durch Kovacevic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit: Sie verwandelte unter gütiger Mithilfe von Lauren Kozal im Tor der Grasshoppers einen Eckball direkt.

Servette Chênois liegt nach der Niederlage des ersten Verfolgers Grasshoppers mit sieben Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Die Genferinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den amtierenden Meister Young Boys mit 1:0 und sind damit auch nach zwölf Runden der laufenden Meisterschaft als einziges Team ungeschlagen.

Die Women's Super League begibt sich nach zwölf gespielten Runden in die Winterpause. Die Liga nimmt den Betrieb am 7. Februar 2026 wieder auf.

Resultate

Deutschland: Eglis Treffer ohne Wert

Leela Egli sorgte in der Bundesligapartie gegen Wolfsburg mit einem sehenswerten Treffer für die Freiburger Führung. Die 18-Jährige traf in der 12. Minute mit einem Schlenzer von der Strafraumkante ins rechte obere Toreck. Das dritte Saisontor der dreifachen Nationalspielerin brachte den Breisgauerinnen jedoch keine Punkte ein. Am Ende hiess es 3:1 für Wolfsburg.

England: Peng erneut im Tor

Livia Peng hütete für die verletzte Stammtorhüterin Hannah Hampton wiederum das Tor von Chelsea. Trotz drückender Überlegenheit (30:4 Schüsse) mussten die Londonerinnen eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen den Drittletzten Everton hinnehmen. Beim Gegentreffer in der 12. Minute traf die 23-Jährige keine Schuld.

Italien: Pilgrim mit Comeback bei Schweizer Duell

Zwei Schweizerinnen standen im Spitzenspiel zwischen Tabellenführer AS Roma und Verfolger Juventus Turin auf dem Platz. Beim 1:1 blieben jedoch sowohl Alayah Pilgrim aufseiten der Römerinnen als auch Lia Wälti beim Team aus dem Piemont ohne Torbeteiligung. Für Pilgrim war es der erste Einsatz nach ihrem Nasenbruch, aufgrund dessen sie den Zusammenzug des Nationalteams verpasst hatte.

Spanien: Schertenleib startet erneut

Sydney Schertenleib stand bei Barcelonas 2:0-Sieg gegen Teneriffa zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Die 18-Jährige machte bis zu ihrer Auswechslung nach rund einer Stunde mit gekonnten Dribblings auf sich aufmerksam, die jedoch nichts einbrachten. Die Tore fielen erst in der Schlussphase.