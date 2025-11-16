Die eingewechselte Nati-Spielerin Sydney Schertenleib benötigte in der 11. Meisterschaftsrunde gegen Real Madrid kaum Anlaufzeit.

Legende: Da kommt sie angebraust Sydney Schertenleib trifft erstmals in dieser Saison für ihre Klubfarben. imago images/Urbanandsport

Sie kam, sah und siegte: Sydney Schertenleib wurde im Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid erst in der 89. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Für die 18-Jährige hatte die Doppeltorschützin Ewa Pajor Platz gemacht.

Schertenleib schliesst abgeklärt im Strafraum ab

Die junge Schweizerin fügte sich nahtlos ins Spiel der «Blaugrana» ein. Zwei Minuten später besorgte sie das 3:0 für ihre Farben. In der Nachspielzeit fiel sogar noch ein weiterer Treffer zum deutlichen 4:0-Verdikt vor Heimpublikum für den Tabellenleader. Somit liegt nun eine Differenz von 7 Punkten zwischen den beiden Spitzenreitern in der spanischen Meisterschaft.

Parallelen zur Premiere

Für Schertenleib handelte es sich um den 2. Treffer im Barcelona-Dress in ihrer 2. Saison. Für die Premiere hatte sie am 16. Februar 2025 gegen Madrid gesorgt – damals ebenfalls spät in der 88. Minute und als Einwechselspielerin.

In dieser Saison bestritt das Zürcher Talent schon 11 Pflichtspiel-Einsätze für ihren Klub: 9 in der Liga und 2 in der Champions League.