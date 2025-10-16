Die Direktorin Frauenfussball erklärt, dass die Zusammenarbeit mit Pia Sundhage noch nicht geklärt ist. Aber schon bald.

Am Dienstag hatte Pia Sundhage im Rahmen des Zusammenzugs betont: Sie will Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams bleiben. Abermals bekräftigte sie ihre Forderung, wonach ihr der Schweizerische Fussballverband (SFV) einen Vollzeit-Assistenten zur Seite stellen müsse. Nur in diesem Falle, so Sundhage, könne sie aus dem Team «das Beste» im Hinblick auf die Qualifikation zur WM 2027 herausholen.

Passend zum Thema Ball liegt beim Verband Sundhage will weitermachen – bekräftigt aber ihre Forderung

Und was sagt der SFV dazu? Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, hält sich bedeckt: «Wir sind immer noch in der Analysephase.» Zudem beschäftige sich der Verband parallel dazu mit der ab 2026 gültigen strategischen Ausrichtung. Daube selbst seien ein Stück weit die Hände gebunden: «Der Zentralvorstand setzt die Strategie für die kommenden Jahre fest. Danach richtet sich auch, in welche Richtung ich mich bewegen kann.»

Entscheidung im November

Immerhin gibt es einen Zeithorizont: Im Verlaufe des Novembers falle der Entscheid. An der von Sundhage geforderten Vollzeit-Assistentenstelle soll es jedenfalls nicht scheitern, so Daube: «Das ist nicht alleine matchentscheidend.» Man sei mit der Arbeit der Schwedin zufrieden. Andererseits könne auch ein Umbruch etwas Positives sein.

So sieht das weitere Programm aus: