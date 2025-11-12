Die YB-Frauen kämpfen gegen Sparta Prag um den Viertelfinal-Einzug im Europa Cup. Es wird eine Herkulesaufgabe.

Legende: Befinden sich in Form Die Spielerinnen von YB. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Die Bernerinnen kamen zuletzt kaum aus dem Jubeln heraus. Von den letzten zehn Spielen gewann YB deren acht. Beim 2:1-Erfolg im Achtelfinal des Schweizer Cups gegen GC jubelte «Gelb-Schwarz» zum sechsten Mal in Serie.

Der Spielverlauf im vernebelten Wankdorf-Stadion dürfte dem Team von Trainerin Imke Wübbenhorst für die anstehenden Herausforderungen einen gehörigen Schub verliehen haben. YB lag bis zur 86. Minute mit 0:1 hinten, ehe die Wende mit zwei späten Toren doch noch gelang.

Schwerer Gegner

Das grosse Selbstvertrauen können die Bernerinnen am Mittwoch in der tschechischen Hauptstadt im Europa Cup gut gebrauchen. Sparta Prag ist in der tschechischen Liga mit zehn Siegen aus zehn Spielen und einem Torverhältnis von 46:4 das Mass aller Dinge.

Aufzupassen gilt es aus YB-Sicht vor allem auf Hallie Bergford. Die US-Amerikanerin ist in der tschechischen Meisterschaft mit zehn Treffern in zehn Einsätzen brandgefährlich, aber auch Ellie Ospeck und Michaela Khyrova befinden sich in Torlaune. Und in der Defensive ist meist auf Eva Bartonova Verlass.