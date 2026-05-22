Die Final-Affiche in der Women's Champions League zwischen dem FC Barcelona und OL Lyonnes ist ein Klassiker. Am Samstag um 18 Uhr in Oslo kämpfen die beiden Schwergewichte im Frauenfussball bereits zum vierten Mal um die Krone Europas.

2019 (4:1 in Budapest) und 2022 (3:1 in Turin) behielten die Französinnen das bessere Ende für sich. Beim letzten Aufeinandertreffen, 2024 in Bilbao, bejubelte Barça dank eines 2:0-Erfolgs den CL-Triumph. Allerdings haben die Katalaninnen schlechte Erinnerungen ans Endspiel vor Jahresfrist: Damals unterlagen sie dem FC Arsenal in Lissabon mit 0:1.

Legende: Kämpfen um den Titel in der Champions League Barcelona und Lyon. EPA Enric Fontcuberta/AP Photo Laurent Cipriani/SRF

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können den Champions-League-Final zwischen Barcelona und Lyon am Samstag ab mitverfolgen. Anpfiff in Olso ist um 17:45 Uhr live auf SRF info 18 Uhr.

Barcelona seit 2. November ohne Niederlage

Lyon ist mit acht Titeln (bei elf Finalteilnahmen) Rekordmeister in der Frauen-Champions-League, Barcelona holte zuletzt aber mächtig auf. Seit 2021 stehen die Spanierinnen immer im Endspiel; dabei wanderte der Pokal dreimal nach Katalonien.

Die Buchmacher sehen Lyon leicht favorisiert. Das Team von Trainer Jonatan Giraldez – der auch schon Barça coachte – schaltete auf dem Weg nach Oslo Vorjahressieger Arsenal aus. Doch Barcelona befindet sich in beneidenswerter Form. Die Equipe von Trainer Pere Romeu hat seit dem 2. November nicht mehr verloren. Dass Sydney Schertenleib bei «Blaugrana» zum Einsatz kommt, darf bezweifelt werden: Bei den beiden Halbfinal-Duellen mit Bayern war sie zum Zuschauen verdammt.