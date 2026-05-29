Legende: In den bisherigen 4 Quali-Spielen gelangen ihr 1 Tor und 1 Assist Iman Beney. Imago/justpictures.ch

Nationalteam: Beney muss verletzt passen

Der Schweizer Nationaltrainer Rafel Navarro muss in den beiden kommenden Partien in der WM-Qualifikation zuhause gegen Malta (5. Juni) und auswärts gegen Nordirland (9. Juni) auf Iman Beney verzichten. Die 19-Jährige, die diese Saison mit Manchester City das Double aus Super League und FA Cup gewonnen hatte, zog sich in der Vorbereitung mit der Nati eine Verletzung zu. Über die Länge des Ausfalls ist bislang nichts bekannt. An Beneys Stelle wird keine Spielerin nachnominiert. Somit wird Navarro die bevorstehenden Ernstkämpfe mit 23 Akteurinnen in Angriff nehmen.