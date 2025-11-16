Legende: 2 Tore und 1 Assist Géraldine Reuteler führt ihr Team in den Pokal-Viertelfinal. imago images/HMB-Media

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben auf spektakuläre Weise den Einzug in die Viertelfinals des DFB-Pokals geschafft. Die Hessinnen gewannen eine wilde Partie auswärts gegen Hoffenheim mit 6:4. Géraldine Reuteler trug massgeblich zum Sieg bei.

Die Schweizer Nationalspielerin bereitete den 2:2-Ausgleich in der 23. Minute mit der Hacke vor, 8 Minuten später brachte sie ihr Team nach einer starken Einzelleistung zum 2. Mal in Führung. In der 57. Minute traf die 26-jährige Mittelfeldspielerin zum 5:3. Reuteler hat für Frankfurt in dieser Saison bereits 4 Pflichtspieltreffer erzielt.

Peng gibt Liga-Debüt

In der englischen Women's Super League ist Livia Peng zu ihrem Debüt gekommen. Die 23-jährige Bündnerin, die im Sommer von Werder Bremen zu Chelsea gewechselt hatte, hütete beim 1:1 gegen Liverpool über 90 Minuten das Tor. Peng ersetzte Stammkeeperin Hannah Hampton, die mit einer Verletzung womöglich bis Ende Jahr ausfällt. Mit 4 Punkten Rückstand auf Manchester City belegt Chelsea nach 9 Runden den 2. Platz in der Women's Super League.