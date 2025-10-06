Legende: Traf zum 3:0 gegen Union Freiburgs Alena Bienz. imago images/DeFodi Images

Neben Iman Beney (erster Treffer für ihren neuen Klub Manchester City) und Lia Wälti (Premieren-Einsatz für Juventus Turin) machten dieses Wochenende auch andere Schweizer Legionärinnen auf sich aufmerksam.

Etwa im nahen Ausland: Beim ungefährdeten 3:0-Sieg Freiburgs bei Aufsteiger Union Berlin in der deutschen Bundesliga sorgten zwei Schweizerinnen für den Schlusspunkt, die erst in der 2. Halbzeit ins Spielgeschehen eingriffen: Alena Bienz traf auf Vorlage von Leela Egli. Für die 22-jährige Luzernerin war es der erste Treffer im Dress der Breisgauerinnen, für die 18-jährige Ostschweizerin die erste Vorlage.

Weiter geht's mit Premieren in Spanien: Sydney Schertenleib spielte beim FC Barcelona zum ersten Mal in dieser Saison durch und verbuchte sogleich ihren ersten Assist. Beim 4:0 gegen Eibar steuerte die 18-jährige Schweizerin die Vorlage zum ersten Treffer der Katalaninnen bei, die nach sechs Runden mit dem Punktemaximum wenig überraschend die Tabelle anführen.

Xhemaili erstmals ohne Skorerpunkt

In den Niederlanden unterlag PSV Eindhoven im Spitzenspiel der 4. Runde vor heimischem Publikum Meister Twente Enschede mit 1:3. Es war die erste Niederlage für das Team von Riola Xhemaili, die wie gewohnt im Mittelfeld durchspielte und erstmals in der noch jungen Saison ohne Skorerpunkt blieb.