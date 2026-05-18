Géraldine Reuteler trifft ein letztes Mal für Frankfurt – auch andere Schweizer Söldnerinnen überzeugen am Wochenende.

Legende: So hatte sie sich das ungefähr vorgestellt Géraldine Reuteler durfte in ihrem letzten Spiel für Frankfurt noch einmal einen Torerfolg bejubeln. imago images/Beautiful Sports

Deutschland: Reuteler und Fölmli treffen

Géraldine Reuteler und Svenja Fölmli haben in ihrem letzten Spiel für Eintracht Frankfurt respektive Freiburg noch einmal als Torschützinnen geglänzt. Reuteler, die die Eintracht wie Teamkollegin Nadine Riesen verlassen wird, traf beim 4:2-Sieg der Eintracht gegen Union Berlin in der 55. Minute sehenswert zum Schlussresultat.

Frankfurt qualifizierte sich als Dritter für die Europa League. Wohin es Reuteler zieht, ist noch immer nicht bekannt. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte ihr nächster Arbeitgeber Arsenal sein.

Fölmli erzielte für Freiburg nach ihrer Einwechslung das späte 1:1 in Essen. Das Team mit Leihspielerin Ella Touon muss den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Spanien: Triple für Barcelonas Schertenleib immer noch möglich

Sidney Schertenleib befindet sich mit dem FC Barcelona weiter auf Triple-Kurs. Nach dem Meistertitel machte der Klub mit der Schweizer Sturmhoffnung am Samstag mit einem 3:1-Finalsieg gegen Atletico Madrid auch den Cupsieg perfekt.

Die 19-jährige Schertenleib, die in ihrem zweiten Jahr beim spanischen Krösus in 26 Liga-Spielen siebenmal getroffen hat, wurde in der 86. Minute eingewechselt. Das Schlussresultat stand zu diesem Zeitpunkt schon fest. Im Final der Champions League trifft Barcelona am nächsten Samstag in Oslo auf Rekordsieger Olympique Lyon.

Niederlande: Kein Cupsieg für PSV trotz Xhemaili-Assist

Riola Xhemaili hat den Cupsieg und damit das Double mit PSV Eindhoven denkbar knapp verpasst. Eindhoven verlor den Final in Rotterdam gegen den entthronten Meister Twente Enschede mit 3:4 im Penaltyschiessen. Nach 90 und 120 Minuten stand es 2:2.

Bis zur 84. Minute führte Eindhoven in seinem fünften Cupfinal in sechs Jahren 2:0, ehe der zweite Titel entglitt. Xhemaili hatte die Vorlage zum zweiten Treffer durch die Doppeltorschützin Liz Rijsbergen geliefert.