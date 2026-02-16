- Deutschland: Neben Géraldine Reutelers Hattrick gab es in der Bundesliga weitere Schweizer Erfolgsmeldungen: Svenja Fölmli traf für Freiburg fünf Minuten vor dem Ende und eine halbe Stunde nach ihrer Einwechslung zum 1:1-Schlussstand gegen Union Berlin. In den letzten fünf Spielen erzielte die Stürmerin drei Tore. Ella Touon, die erst kürzlich zu Essen zurückgekehrt ist, bescherte dem Tabellenvorletzten beim überraschenden 1:1 bei Wolfsburg ebenfalls einen Punktgewinn. Es war erst ihr zweiter Treffer in der Bundesliga.
- Spanien: Eine Premiere gab es auch für Laia Ballesté. Die Innenverteidigerin traf zum ersten Mal für Espanyol Barcelona. Sie chippte einen Penalty lässig in die Mitte. Zum Sieg reichte es dennoch nicht, am Ende resultierte gegen ihren Ex-Klub Logrono ein 1:1.
- Niederlande: Riola Xhemaili erzielte nach drei Spielen ohne eigenes Tor beim 3:0 Eindhovens gegen Zwolle ihren 11. Saisontreffer. Die 22-Jährige markierte nach einer Stunde das 2:0. Eindhoven bleibt damit an Twente dran, das als Tabellenführer 4 Punkte Reserve hat.
Schweizerinnen im Ausland Seltene Treffer für Touon und Ballesté
Die Schweizer Söldnerinnen Ella Touon und Laia Ballesté tragen sich am Wochenende in die Torschützinnenlisten ein.
sda/czü