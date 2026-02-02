Legende: Erzielte ihr 4. Saisontor in der Primera Division Femenina Sydney Schertenleib. imago images/Zuma Press Wire

Neben den erfolgreichen Bundesliga-Akteurinnen glänzten in den internationalen Ligen noch andere Schweizerinnen. Der Überblick:

Spanien: Beim 4:1 Barcelonas gegen Sevilla sorgte Sydney Schertenleib aus knapp 16 Metern für das 2:0. In der Liga führt der Titelverteidiger aus Katalonien weiter mit 10 Punkten vor Real Madrid.

aus knapp 16 Metern für das 2:0. In der Liga führt der Titelverteidiger aus Katalonien weiter mit 10 Punkten vor Real Madrid. England: Im Spiel gegen Tottenham stand Leila Wandeler bei West Ham in der Startelf. Nach nur zehn Minuten lieferte sie den Assist zum 1:0. Im Londoner Derby, in dem Seraina Piubel für West Ham in der 86. Minute eingewechselt wurde, behielt Tottenham schliesslich mit 2:1 das bessere Ende für sich.

Niederlande: Beim 2:2 zwischen Feyenoord Rotterdam und der PSV Eindhoven gab Riola Xhemaili für Eindhoven den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0. Wegen eines Last-Minute-Ausgleichs der Heimmannschaft teilten sich die Teams schliesslich die Punkte.

Das Schweizer Duell in Frankreich zwischen Strassburg und Dijon endete mit einem klaren 3:0-Sieg für Dijon. Meriame Terchoun sah den Erfolg ihres Teams von der Bank, während Ana-Maria Crnogorcevic für Strassburg von Beginn an spielte. Kurz vor Schluss wurde sie durch Eseosa Aigbogun ersetzt.