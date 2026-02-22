Die Genferinnen liegen beim FC Zürich nach nicht einmal 30 Minuten mit 3:0 vorne. Am Schluss wird es doch noch eng.

Legende: Freuen sich über den Cupfinal-Einzug Die Genferinnen. Freshfocus/Nico Ilic

Servette Chênois steht zum 3. Mal im Schweizer Cupfinal der Frauen. Die Genferinnen setzten sich im Halbfinal bei den Titelverteidigerinnen vom FC Zürich mit 3:2 durch und treffen im Final am 29. März auf YB.

3:0 nach 28 Minuten

Servette Chênois, der souveräne und noch unbesiegte Leader der Women's Super League, ging in der ersten halben Stunde in Zürich mit 3:0 in Führung (7./18./28.) und zerrte danach von diesem Vorsprung. Romy Baraniak rund 10 Minuten vor der Pause und Janina Egli in der 81. Minute sorgten für die Zürcher Anschlusstreffer.

Servette Chênois und YB waren sich bereits 2024 in einem brisanten Cupfinal gegenüber gestanden – mit dem besseren Ende für die Genferinnen. YB-Trainerin Imke Wübbenhorst beleidigte nach der 2:3-Niederlage den Gegner vor laufender Kamera und befand, die Schiedsrichterin habe YB um den Sieg gebracht. Nun kommt es Ende März also zur Revanche.