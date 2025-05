Deutschland, England & Co. bereits in EM-Form

Legende: Die EM kann kommen Deutschland und England sind in Form. imago images/osnapix/sportimage

Während die Schweiz noch auf der Suche nach der EM-Form ist, sind die Favoritinnen einen Monat vor dem Start bereit. So glänzte Deutschland in der Nations League gegen die Niederlande mit 4:0. In einer mitreissenden Partie liess das Team von Christian Wück den Gästen keine Chance und führte bereits zur Pause 3:0. An der EURO bekommt es Deutschland in der Gruppe C mit Polen, Schweden und Dänemark zu tun.

Auch England zeigte sich am Freitag in Torlaune. EM-Teilnehmer Portugal wurde im Wembley vor knapp 50'000 Fans mit 6:0 aus dem Stadion gefegt. Agnes Beever-Jones zeichnete in der 1. Halbzeit für einen Hattrick verantwortlich. England trifft an der EURO in der Gruppe D auf Frankreich, die Niederlande und Wales.

Spanien mit Zwischenspurt

Weltmeister Spanien kam ebenfalls zu einem klaren Sieg: In Belgien resultierte ein 5:1. Dabei drückten die Spanierinnen vor allem in der 2. Halbzeit aufs Gaspedal: 4 Tore zwischen der 64. und 85. Minute sorgten für das klare Skore. Spanien startet am 3. Juli gegen Portugal ins EM-Turnier, danach folgen Spiele gegen – erneut – Belgien und Italien.

Resultate