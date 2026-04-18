Legende: Sorgen für klare Verhältnisse Das spanische Nationalteam. Imago/ZUMA Press

Sonia Bermudez, Trainerin der spanischen Fussball-Frauen, hat nach der 0:1-Niederlage in der EM-Final-Reprise gegen England umgestellt: Sechs neue Spielerinnen durften gegen die Ukraine von Beginn weg ran. Eine dieser Spielerinnen war es auch, die nach wenigen Sekunden traf: Bayern-Stürmerin Edna Imade (2.) führte den spanischen Traumstart herbei.

In der Folge schalteten die Vize-Europameisterinnen einen Gang zurück. Erst zu Beginn der 2. Halbzeit klappte es wieder mit dem Toreschiessen – und wie. Erst erhöhte erneut Imade (47.), dann sorgten Maria Mendez (61.), Eva Navarro (71.) und Vicky Lopez (77.) für klare Verhältnisse. Nur Lopez hatte schon gegen England starten dürfen.

Weil die Engländerinnen aber in Island nachzogen (1:0), grüssen sie noch immer mit drei Punkten Vorsprung vor Spanien von der Tabellenspitze. Der Gruppensieg dürfte wohl im 2. Direktduell am 5. Juni in Spanien entschieden werden.

WM-Qualifikation