Die Vize-Europameisterinnen kommen gegen die Ukraine zu einem 5:0-Sieg. Frankreich stolpert über die Niederlande.

Legende: Sorgen für klare Verhältnisse Das spanische Nationalteam. Imago/ZUMA Press

Spanien-Trainerin Sonia Bermudez hat nach der 0:1-Pleite in der EM-Final-Reprise gegen England umgestellt: 6 neue Spielerinnen durften gegen die Ukraine von Beginn weg ran. Eine dieser Spielerinnen war es auch, die nach wenigen Sekunden traf: Edna Imade (2.) führte den Traumstart herbei.

Nach der Pause erhöhte erneut Imade (47.), dann sorgten Maria Mendez (61.), Eva Navarro (71.) und Vicky Lopez (77.) für klare Verhältnisse. Nur Lopez hatte schon gegen England starten dürfen. Weil die Engländerinnen aber in Island nachzogen (1:0), bleiben sie in der Tabelle drei Punkte vor Spanien. Der Gruppensieg dürfte wohl im 2. Direktduell (5. Juni) entschieden werden.

Frankreich wankt

Spannender sieht die Ausgangslage in der Gruppe 2 der Liga A aus: Die Niederlande knöpften Favorit Frankreich Punkte ab (1:1) und bleiben damit mit einem Punkt Vorsprung auf den Gegner (8 resp. 7 Punkte) an der Tabellenspitze. Dahinter darf sich mit Irland sogar noch ein 3. Team (6 Punkte) Hoffnungen auf den Gruppensieg machen.

WM-Qualifikation