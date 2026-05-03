Die Frauen des FC Barcelona stehen zum sechsten Mal in Folge im Final der Women's Champions League.

Barcelona hat in der Women's Champions League einmal mehr den Einzug in den Final geschafft. Die Katalaninnen feierten im Camp Nou einen 4:2-Heimsieg gegen Bayern München. Die Schweizer Nati-Stürmerin Sydney Schertenleib kam bei «Barça» nicht zum Einsatz, Weltfussballerin Aitana Bonmati gab fünf Monate nach ihrem Wadenbeinbruch als Joker ihr Comeback.

Im Hinspiel hatten die Münchnerinnen den Spanierinnen noch ein 1:1 abgetrotzt. Im Rückspiel hatte Barcelona deutlich die Oberhand, wobei die Bayern nach dem Anschlusstreffer durch Pernille Harder (71.) zum 2:4 mit zwei Lattentreffern und einem aberkannten Tor Pech bekundeten.

Legende: Traf doppelt Barcelonas Alexia Putellas erzielte das 2:1 sowie das 4:1. imago images/Joan Gosa

Lyonnes gegen Barcelona zum Vierten

Für den dreifachen Titelgewinner Barcelona ist es der sechste Finaleinzug in Folge. Im Endspiel kommt es einmal mehr zum Duell mit OL Lyonnes. Die Französinnen sind mit 8 Titeln Rekordhalterinnen. Zweimal haben sie die Spanierinnen im Final bezwungen, einmal trug Barcelona den Sieg davon.

Der Final findet am 23. Mai in Oslo statt.