Women's Champions League Juve unterliegt wegen Last-Minute-Treffer in München

In der Frauen-Champions-League verlieren Lia Wälti und Viola Calligaris mit Juventus ihre 2. Partie.

16.10.2025, 23:12

Fussballspiel, Spielerin schiesst aufs Tor, Torwartin wehrt ab.
Legende: Die Entscheidung Lea Schüller spitzelt den Ball zum 2:1 ins Netz. IMAGO Images/Eibner

96 Minuten waren auf dem Bayern Campus gespielt, als Lea Schüller den Ball an Juve-Goalie Pauline Peyraud Magnin zum 2:1 ins Tor vorbeispitzelte. Die Rettungsaktion von Mathilde Harviken kam zu spät, der Ball war bereits hinter der Linie, wie der VAR-Check zeigen sollte. Zuvor hatte Pernille Harder die Bayern bereits in der 11. Minute in Front geschossen, Eva Schatzer konnte 6 Minuten später mit einem herrlichen Freistoss ausgleichen.

Den Bayern glückte damit die Reaktion auf die 1:7-Klatsche zum Auftakt gegen Barcelona. Für Juventus spielte Lia Wälti erstmals seit ihrem Wechsel nach Italien durch. Viola Calligaris wurde in der Nachspielzeit eingewechselt, konnte das 1:2 aber auch nicht mehr verhindern.

Nach zwei von sechs Spieltagen in der Ligaphase geben die spanischen Spitzenklubs den Ton an: Barcelona führt vor Real Madrid. Wolfsburg, OL Lyonnes und Manchester United stehen ebenfalls noch verlustpunktlos da.

Die weiteren Resultate vom Donnerstag:

  • Atletico Madrid – Manchester United 0:1
  • Benfica Lissabon – Arsenal 0:2
  • PSG – Real Madrid 1:2

