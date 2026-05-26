Legende: Sagt Barcelona nach 14 Jahren «Adios» Alexia Putellas. Imago/NurPhoto

Am Mittwoch läuft Alexia Putellas im Ligaspiel gegen Real Sociedad ein letztes Mal im Trikot des FC Barcelona auf. Wie die zweifache Ballon-d'Or-Siegerin in einer emotionalen Videobotschaft verkündete, wird sie ihren per Ende Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern. So endet ihre Ära bei den Barça-Frauen nach 14 Jahren.

Wo die Reise hingeht, verriet die 32-jährige spanische Offensivspielerin nicht. Die Verkündung der scheidenden Teamkollegin von Nati-Talent Sydney Schertenleib kam nur wenige Tage nach Barcelonas Champions-League-Sieg. Nach dem Triumph war Putellas zum 2. Mal als CL-Spielerin der Saison ausgezeichnet worden.

Zahlreiche Titel mit Barça

2005 war Putellas als 11-Jährige in die Barcelona-Akademie gekommen. Nach Abstechern zu Stadtrivale Espanyol und Levante kehrte sie 2012 zu Barça zurück. In 14 Jahren hat die spanische Weltmeisterin zahlreiche Titel gewonnen – darunter viermal das «Quadruple» aus Champions League, Ligatitel, Pokal und Superpokal.