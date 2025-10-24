Legende: Hielt ihren Kasten sauber Livia Peng. Freshfocus/Toto Marti

Die eine hielt die Null hinten, die andere erzielte das einzige Tor der Partie: Torhüterin Livia Peng und Stürmerin Alayah Pilgrim waren beim 1:0 gegen Kanada in Luzern wegweisend und für die SRF-User die zwei besten Schweizerinnen auf dem Feld. Pilgrim wurde mit knapp über 4 von 5 Sternen belohnt, die Leistung von Peng wurde gar noch etwas höher bewertet.

Allgemein gefiel der Auftritt der Frauen-Nati den Abstimmenden. Ein Grossteil der Akteurinnen erhielt eine knappe 4 oder mehr. Am Ende der Rangliste, aber keinesfalls abgeschlagen, finden sich die beiden Einwechselspielerinnen Leela Egli und Smilla Vallotto.