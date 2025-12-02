Die Schweizer Frauen-Nati schliesst das Jahr 2025 mit einer Niederlage ab. So geht's im neuen Jahr weiter.

So geht es für die Nati im neuen Jahr weiter

Legende: Hat ihr letztes Spiel 2025 absolviert Die Schweizer Frauen-Nati. freshfocus/Salva Castizo

Die Nati hat ihr tolles Jahr – mit der Heim-EM als absolutes Highlight – endgültig abgeschlossen. Mit dem 1:3 gegen Wales endet 2025 für die Schweizerinnen auch das zweite Testspiel unter Rafel Navarro aber mit einer Niederlage.

Im nächsten Jahr geht's für die Nati wieder ans Eingemachte. Die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien steht vor der Tür, der Weg dorthin wird ein steiniger. Zwar gilt die Schweiz in der Gruppe mit Nordirland, Malta und der Türkei als Favoritin, das Ticket für das Turnier wäre mit dem Gruppensieg aber noch nicht gebucht.

Schweizer WM-Quali-Spiele 2026 Box aufklappen Box zuklappen 3. März: Schweiz – Nordirland

Schweiz – Nordirland 7. März: Malta – Schweiz

Malta – Schweiz 14. April: Schweiz – Türkei

Schweiz – Türkei 18. April: Türkei – Schweiz

Türkei – Schweiz 5. Juni: Schweiz – Malta

Schweiz – Malta 9. Juni: Nordirland – Schweiz

Playoffs als Entscheidung

Nach dem Abstieg in der Nations League in die Liga B muss die Nati nämlich nach der Gruppenphase noch zwei Playoff-Runden überstehen. Gewinnt die Navarro-Equipe ihre Gruppe, geht sie in der ersten Runde immerhin einem Team aus der Liga A aus dem Weg.

Die Qualifikationsphase startet im März 2026, die Playoffs gehen von Oktober bis Dezember er die Bühne. Das Turnier in Brasilien findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 statt. Für die Schweiz wäre es der 4. Grossanlass in Folge.