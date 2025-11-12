Zum Abschluss des turbulenten EURO-Jahres duelliert sich die Schweiz Anfang Dezember mit Wales.

Legende: Riesige Freude Das letzte Duell mit Wales bleibt in guter Erinnerung. (KEYSTONE/Christian Merz

Mittlerweile ist klar, gegen wen die Schweizer Frauen-Nati das EURO-Jahr ausklingen lässt. Vier Tage nach dem Test gegen Belgien im Estadio Municipal de Chapin in Jerez (Freitag, 28. November) misst sich das Team vom neuen Trainer Rafel Navarro an gleicher Stätte mit Wales. Anpfiff am Dienstag, 2. Dezember, ist bereits um 12:00 Uhr.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Wales, das in der Fifa-Weltrangliste Platz 32 belegt, fand im Oktober 2022 im Zürcher Letzigrund statt. Die Erinnerungen daran sind schön: Damals bejubelte die Schweiz dank eines Treffers von Fabienne Humm kurz vor Schluss den Sieg im Barrage-Spiel, wodurch sich die SFV-Auswahl für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland qualifizierte.

Auf welche Spielerinnen Navarro bei seinem Debüt setzt, verkündet der Verband am 19. November.