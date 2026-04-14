Von der «Detailversessenheit» Rafel Navarros war in den vergangenen Tagen im Nati-Kreis des Öfteren die Rede. Und trotz des jüngsten 3:1-Siegs gegen die Türkei stach diese erneut hervor. Nach einer Lobeshymne an Barça-Juwel Sydney Schertenleib, die Navarro als «Spielerin des Spiels» bezeichnet hatte, schloss der Spanier das SRF-Interview lachend mit einem eben angesprochenen Detail ab: «Das Einzige, was ich bemängeln kann, ist ihre allerletzte Aktion des Spiels.» Dort vergab die 19-Jährige das sicher geglaubte 4. Schweizer Tor.

Angesprochen auf ihre starke Leistung sagte Schertenleib ganz bescheiden: «Es ist mega cool. Aber Fussball ist nicht umsonst ein Teamsport. Ohne meine Teamkolleginnen hätte ich das nie geschafft.» Die starke 2. Halbzeit von Schertenleib und Co. ebnete der Schweiz vor über 12'000 Fans den Weg zum 3. Sieg im 3. Spiel. Dadurch hat die Navarro-Equipe auch den Gruppensieg vor Augen, den man am Samstag mit einem Sieg im «Rückspiel» in der Türkei festmachen könnte.

Bis dahin müsste allerdings nochmals an ein, zwei Sachen gearbeitet werden, so der Tenor der Spielerinnen nach der Partie. «Wir haben zuerst die Räume nicht gefunden und uns zum Teil zu wenig bewegt», resümierte Schertenleib nach dem Spiel. Viola Calligaris führte aus: «Das darf uns nicht passieren. Wir müssen das gut analysieren und an den Details arbeiten.»

Die richtigen Worte Navarros hätten schlussendlich nach dem Seitenwechsel den Schalter umgelegt. «Wir hatten Spass, das ist das Wichtigste», sagte Doppelpackerin Aurélie Csillag. Genauso zufrieden zeigte sich auch Calligaris, die sich wie schon vor zwei Jahren erneut gegen die Türkei in die Torschützinnenliste eingereiht hatte: «Ich bin froh, hat es heute wieder einmal geklappt.» Das darf es am Samstag aus Schweizer Sicht gerne nochmals.

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