So haben die SRF-User die Leistungen der Schweizerinnen in der WM-Qualifikation gegen die Türkei bewertet.

Legende: Wurden am besten bewertet Sydney Schertenleib (l.) und Aurélie Csillag. Freshfocus/Toto Marti

Den 3:1-Sieg der Schweiz im Spitzenkampf der WM-Quali prägten aus Sicht der SRF-User vor allem zwei Spielerinnen: Sydney Schertenleib und Aurélie Csillag.

Von den 2745 Teilnehmenden der Abstimmung wurde das Duo am besten bewertet, beide erhielten im Durchschnitt mehr als 5 von möglichen 6 Sternen. Die junge Schertenleib bestach gegen die Türkinnen als Schaltzentrale, Csillag gelang ein Doppelpack.

Allgemein fielen die Bewertungen für das Team von Trainer Rafel Navarro positiv aus. Nicht ganz auf 4 Sterne gekommen und damit am Ende der Skala zu finden ist das Trio Lia Kamber, Riola Xhemaili und Julia Stierli.

Es werden nur Spielerinnen berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.