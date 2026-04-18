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Rating Türkei – Schweiz Nur Crnogorcevic genügt den Ansprüchen

Beim mageren 1:1 gegen die Türkei erhält die einzige Schweizer Torschützin das beste Zeugnis.

18.04.2026, 20:07

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Nach einer mässigen Leistung musste sich das Schweizer Frauen-Nationalteam im Rahmen der WM-Qualifikation erstmals mit einem Unentschieden begnügen. Das 1:1 gegen die Türkei riss auch die Fans vor den Bildschirmen nicht vom Hocker. Nur Torschützin Ana-Maria Crnogorcevic erhielt von der SRF-Userschaft eine genügende Note.

Die Mehrheit der Spielerinnen wurde mit rund 3,5 (von 6 möglichen) Punkten abgestraft. Am schlechtesten kam Aurélie Csillag weg (3), die beim 3:1-Heimsieg gegen den gleichen Gegner noch mit einem Doppelpack brilliert hatte.

Es wurden nur Spielerinnen berücksichtigt, die mindestens 15 Minuten Einsatzzeit hatten.

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