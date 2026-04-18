Nach dem 1:1 in der WM-Quali gegen die Türkei sind im Schweizer Lager nicht alle enttäuscht.

Ana-Maria Crnogorcevic nahm nach dem enttäuschenden 1:1 der Schweizer Nati im WM-Qualispiel gegen die Türkei kein Blatt vor den Mund. «Wir haben haarsträubende Fehler gemacht, die auf keinem Level passieren dürfen. Mit dem Ball haben wir viel zu wenig nach vorne gespielt.»

Solche Spiele müsse man «einfach dominieren», so die einzige Schweizer Torschützin in Sinop weiter. Vor allem das Gegentor in der 79. Minute löste bei der 35-Jährigen kritische Töne aus. «Man muss mit solchen Situationen erwachsener umgehen. Das haben wir nicht geschafft. Das ist bitter.»

Crnogorcevic beschrieb den Auftritt der Equipe als «naiv». Auch weil man es besser könne. «Wir machen die Fehler. Das müssen wir sofort abstellen.»

Navarro: «Wir hätten mehr verdient»

Weniger harte Worte fand Trainer Rafel Navarro für die Leistung seines Teams. «Wir sind nicht glücklich, weil wir das bessere Team waren. Wir haben das Spiel kontrolliert und hätten mehr verdient.» Der Spanier sah einen der Gründe für das Unentschieden in den Platzverhältnissen: «Das Terrain war nicht gut. Für unseren Spielstil war es schwierig, darauf zu spielen.»

Dass man das Ziel von sechs Siegen in sechs Spielen nach dem Patzer nicht erreichen werde, lässt den 40-jährigen Katalanen ziemlich kalt. «Das Resultat ist nicht schlecht. Es geht nur darum, sich für die WM zu qualifizieren.»

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Wälti sieht Verbesserungen

Gar ziemlich positiv blickte Lia Wälti auf das Spiel zurück: «Wir haben nur eine Chance zugelassen. Das ist nicht gut genug, aber wir haben eine Steigerung gesehen. Wir haben das Spiel extrem gut kontrolliert.»

Etwas, das man steigern könne, sei die Effizienz, so die Nati-Kapitänin weiter: «Das ist ein Punkt, den wir besser machen müssen. Aber wir haben uns in so vielen Teilen verbessert. Das ist für uns ein Prozess und das heute war ein Schritt vorwärts.»

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