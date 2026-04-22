Legende: 52. Treffer im 44. Saisonspiel für die Bayern Harry Kane ist weiterhin kaum zu stoppen. Keystone/DPA/Federico Gambarini

Bayern München setzt sich im Halbfinal des DFB-Pokals mit 2:0 in Leverkusen durch und steht erstmals seit 2020 im Final.

Die Tore für die Münchner gegen weitgehend harmlose Hausherren erzielen Harry Kane und Luis Diaz.

Im anderen Halbfinal spielen Stuttgart und Freiburg am Donnerstag um das zweite Final-Ticket.

Der Traum vom Triple lebt bei den Bayern weiter. Die Münchner setzten ihren Siegeszug auch in Leverkusen fort und feierten dank einem 2:0 ihren wettbewerbsübergreifend 8. Erfolg in Serie. Die Gäste dominierten das Geschehen in der BayArena von der 1. Minute an und schnürten die Leverkusener um deren Sechzehner ein.

In der 22. Minute belohnte Harry Kane das Team von Vincent Kompany für den Aufwand. Michael Olise lancierte Jamal Musiala mit der Hacke. Dieser fand mit seinem Querpass den Topskorer, der wie so oft eiskalt einnetzte. In der Folge verpassten es Olise und Kane, noch vor der Pause für die Entscheidung zu sorgen. Auf der anderen Seite kam das Heimteam in der 1. Halbzeit zu keinem einzigen Abschluss.

Hellwacher Neuer

Dieser folgte kurz nach dem Seitenwechsel. Dabei musste sich Manuel Neuer in der 52. Minute beim Abschluss von Nathan Tella aber ganz lang machen, um den Ausgleich mit den Fingerspitzen zu verhindern. Nach diesem kurzen Schockmoment übernahm der frisch gebackene Meister das Spieldiktat wieder. Nach einer Stunde scheiterte Kane an Mark Flekken im Leverkusen-Tor und so blieb es spannend.

Leverkusen blieb in der Offensive aber auch in der Schlussphase über weite Strecken ungefährlich. Tellas Abschluss aus der 52. Minute sollte bis zum Schluss der einzige Schuss aufs Bayern-Tor bleiben. In der letzten Minute der Nachspielzeit machte Luis Diaz mit dem 2:0 dann alles klar. So jubelten die Gäste am Ende über den 42. Sieg im 48. Pflichtspiel der Saison.

Titelhalter VfB noch immer im Rennen

Ausgetragen wird das Endspiel am 23. Mai wie gewohnt im Berliner Olympiastadion. Um das 2. Final-Ticket streiten sich am Donnerstagabend der Vorjahressieger VfB Stuttgart und der SC Freiburg, die in der Liga an Position 4 bzw. 7 aktuell durch 13 Punkte getrennt sind.

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