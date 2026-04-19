Dank eines 4:2-Siegs gegen Stuttgart ist der Rekordmeister an der Spitze nicht mehr einzuholen.

Legende: Dürfen über seinen 2. Meistertitel mit den Bayern jubeln Trainer Vincent Kompany. IMAGO/kolbert-press

Auch mit der B-Elf hat es geklappt: Bayern München sicherte sich am 30. Bundesliga-Spieltag zum 35. Mal den Meistertitel. Ein Punkt hatte nach dem BVB-Patzer vom Samstag noch gefehlt, dieses Ziel konnte der Liga-Dominator mit einem 4:2-Sieg gegen Stuttgart gar locker übertreffen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany verzichtete in der Startelf – aufgrund des anstehenden DFB-Pokal-Halbfinals am Mittwoch gegen Leverkusen – auf die ganz grossen Namen. Nur drei Spieler standen von Beginn weg auf dem Platz, die beim grossen 4:3-Erfolg gegen Real Madrid in der Champions League am vergangenen Mittwoch bereits gestartet hatten.

Zweifel, dass es an diesem Sonntag mit dem Titel klappen würde, kamen beim Heimspiel der Münchner nur kurz auf. Chris Führich hatte den VfB nach 21 Minuten in Führung gebracht, ehe 3 Bayern-Tore innert 6 Minuten die Partie auf den Kopf stellten – und entschieden. Raphaël Guerreiro (31.), Nicolas Jackson (33.) und Alphonso Davies sei Dank. «Joker» Harry Kane (52.) netzte nach der Pause auch noch ein – zum 32. Mal in der laufenden Meisterschaft.

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