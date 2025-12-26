Im Zuge der anhaltenden Ermittlungen rund um manipulierte türkische Fussball-Matches ist nun auch der frühere Vizepräsident von Galatasaray Istanbul ins Visier der Justiz geraten.

Der türkische Wettskandal dreht sich weiter und weiter

Legende: Ungemach nun auch für ihn Erden Timur, bei dieser Aufnahme vor 2 Jahren noch in der Rolle als Vizepräsident von Galatasaray Istanbul, ist festgenommen worden. imago images/Anadolu Agency

Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im türkischen Fussball ist es erneut zu Festnahmen gekommen – auch der frühere Spitzenfunktionär von Galatasaray, Erden Timur (44), gehört zu den Inhaftierten.

Gemäss Medienberichten sind jüngst wieder 29 Haftbefehle erlassen worden. Bei einer zeitgleichen Operation in 11 Provinzen wurden 24 Personen bereits festgenommen, neben dem einstigen Gala-Vizepräsidenten Timur auch 14 Spieler aus der Süperlig. Eine Person sitzt wegen einer anderen Straftat schon im Gefängnis, die Fahndung nach den übrigen 4 dauert an.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul laut Medien mitteilte, sei bei der Prüfung von Timurs Bankkonten festgestellt worden, dass er verdächtige Finanztransaktionen getätigt und damit gegen mehrere Gesetze verstossen habe. Die Fussballer hätten demnach auf den Ausgang von Spielen gewettet.