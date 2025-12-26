Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im türkischen Fussball ist es erneut zu Festnahmen gekommen – auch der frühere Spitzenfunktionär von Galatasaray, Erden Timur (44), gehört zu den Inhaftierten.
Gemäss Medienberichten sind jüngst wieder 29 Haftbefehle erlassen worden. Bei einer zeitgleichen Operation in 11 Provinzen wurden 24 Personen bereits festgenommen, neben dem einstigen Gala-Vizepräsidenten Timur auch 14 Spieler aus der Süperlig. Eine Person sitzt wegen einer anderen Straftat schon im Gefängnis, die Fahndung nach den übrigen 4 dauert an.
Wie die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul laut Medien mitteilte, sei bei der Prüfung von Timurs Bankkonten festgestellt worden, dass er verdächtige Finanztransaktionen getätigt und damit gegen mehrere Gesetze verstossen habe. Die Fussballer hätten demnach auf den Ausgang von Spielen gewettet.
Worum geht es?
Ein Wettskandal erschüttert seit mehreren Wochen den türkischen Fussball. Der nationale Verband hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, wonach insgesamt 152 Unparteiische aktiv Wetten platziert haben sollen. 149 Schiedsrichter und mehr als 1000 Spieler sind bisher für die Zeit der Ermittlung gesperrt worden.