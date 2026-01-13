Der krisengeschüttelte Premier-League-Riese Manchester United legt sich einmal mehr auf Michael Carrick als temporärer Cheftrainer fest.

Legende: Schon wieder muss er bei ManUnited herbeieilen Michael Carrick. Keystone/AP Photo/Dave Thompson, File

Michael Carrick übernimmt bis zum Ende der Saison als Interimslösung die Verantwortung bei Manchester United. Als «Nothelfer» war der 44-jährige Engländer bei den «Red Devils» schon einmal eingesprungen – allerdings für noch kürzere Zeit.

Vor gut 4 Jahren hatte er die Mannschaft nach der Freistellung des Norwegers Ole Gunnar Solskjaer für 3 Spiele betreut. Diesmal löst er den entlassenen Ruben Amorim ab.

Carrick hat auch als Spieler eine Vergangenheit bei Manchester United und brachte es auf über 400 Spiele. Auf Carrick war nach dessen erster Ära als Übergangslösung an der Seitenlinie damals der Deutsche Ralf Rangnick gefolgt.

Nach der Freistellung von Amorim vor etwas mehr als einer Woche stand Darren Fletcher, auch er ein ehemaliger Profi, dem Team vor. Unter seiner Leitung kam die Mannschaft in der Meisterschaft nicht über ein 2:2 gegen Burnley hinaus und schied im FA-Cup in der 3. Hauptrunde nach dem 1:2 gegen Brighton aus. In der Rangliste der Premier League liegt Manchester United auf Platz 7.

