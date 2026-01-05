Der Premier-League-Klub stellte den Portugiesen nach 2 Remis gegen die Kellerkinder Wolverhampton und Leeds frei.

Legende: Schaffte es nicht, Manchester United auf Kurs zu bringen Ruben Amorim. imago images/very Second Media

4 Tage nach dem Abgang von Enzo Maresca bei Chelsea ist es zum nächsten Trainer-Knall in der Premier League gekommen. Manchester United stellte am Montag per sofort Ruben Amorim frei. Der Entscheid fiel einen Tag nach dem 1:1-Unentschieden in Leeds. Mit dem gleichen Resultat war zuvor auch die Partie gegen Schlusslicht Wolverhampton ausgegangen.

Auslöser waren offenbar öffentliche Spannungen zwischen Amorim und der Klubführung. Nach dem Spiel hatte Amorim gegenüber der britischen Zeitung The Athletic ungewöhnlich offen über interne Probleme gesprochen. Er verwies auf wachsende Differenzen innerhalb des Vereins und stellte infrage, ob seine sportlichen Vorstellungen bei Manchester United umsetzbar seien.

Amorim betonte zudem, er sei nicht ausschliesslich als Trainer verpflichtet worden, sondern mit einem erweiterten Verantwortungsanspruch. Einen freiwilligen Rücktritt schloss er ausdrücklich aus und erklärte, er werde nicht kündigen. Manchester United hatte Amorim im November 2024 verpflichtet und liegt derzeit auf Platz 6.

