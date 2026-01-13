Antonio Conte näherte sich einem vierten Offiziellen auf einschüchternde Weise – und büsst nun dafür.

Legende: Konnte die Contenace nicht mehr bewahren Antonio Conte. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Napoli-Cheftrainer Antonio Conte fehlt seinem Team für 2 Partien an der Seitenlinie. Darüber hinaus wurde dem 56-Jährigen eine Geldstrafe in der Höhe von 15'000 Euro auferlegt. Es ist dies das Strafmass für einen Wutanfall des Italieners, der ihn am Sonntag beim 2:2 gegen Inter Mailand ereilte und die Rote Karte eintrug.

Passend zum Thema Fussball aus den Topligen Inter und Milan geben Punkte ab

Kurz vor Contes Ausraster war Tabellenführer Inter ein Elfmeter zugesprochen worden war.

Wiederholt beleidigend aufgefallen

«Nach seinem Platzverweis trat er gegen einen Ball, der am Spielfeldrand lag, und näherte sich dem vierten Offiziellen in einschüchternder Weise, wobei er wiederholt beleidigende Bemerkungen machte», teilt die Disziplinarkommission der Serie A mit.

Auch in den Katakomben habe sich Contes fehlbares Verhalten fortgesetzt. Der ehemalige italienische Nationaltrainer, der im Mai 2025 in seiner Debütsaison mit Napoli Meister wurde, verpasst am Mittwoch das Nachholspiel gegen Parma sowie am Samstag den Heimauftritt gegen Sassuolo.

Napoli liegt mit 39 Punkten auf Platz 3 der italienischen Liga – 4 Punkte hinter Inter.

Serie A