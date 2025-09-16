Legende: Eben noch in der Ostschweiz und neu in Polen gefragt Bastien Toma. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Polen: Toma versucht sich in der zweithöchsten Liga

Bastien Toma setzt seine Karriere in Polen fort. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum LKS Lodz, der in der zweithöchsten Liga spielt. Der frühere Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag über eine Saison, wie sein neuer Klub mitteilte. Toma begann die laufende Saison beim FC St. Gallen, kam dort allerdings nicht zum Einsatz. Anfang des Monats wurde sein bis 2026 gültiger Kontrakt in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.