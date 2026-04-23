Legende: Jubel in Hellblau Lazio Rom erhält die Chance auf den 8. Titel im italienischen Cup. Getty Images/Marco Mantovani

Italien: Lazio folgt Inter in den Final

Inter Mailand kennt seinen Gegner im Final der Coppa Italia am 13. Mai: Lazio Rom wird im heimischen Olimpico nach dem 8. Titel im Wettbewerb greifen. Im Halbfinal gegen Atalanta Bergamo hexte Goalie Edoardo Motta sein Team zum Auswärtssieg nach Penaltyschiessen. Gleich 4 Atalanta-Schützen scheiterten mit ihren Versuchen. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

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Frankreich: Nizza schaltet Strassburg aus

Dank einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit folgte Nizza im Coupe de France Lens in den Final. Beim 2:0-Auswärtssieg in Strassburg war Elye Wahi mit einer Doublette der Matchwinner für die Equipe von der Côte d'Azur. Zunächst hatte er nach gut 50 Minuten aus dem Spiel heraus getroffen, in der Schlussphase versenkte er einen Foulpenalty. Nizza ist 3-facher Cup-Champion (letztmals 1997) und kann nun 4 Jahre nach seiner Final-Niederlage (0:1 gegen Nantes) wieder nach dem Pokal greifen. Das Endspiel steigt am 22. Mai in Saint-Denis, dabei geht es um die Nachfolge von PSG.

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