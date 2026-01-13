Knapp zwei Wochen nach der Suspendierung der Nationalmannschaft hat die Regierung die Massnahme wieder aufgehoben.

Legende: Bekleckerte sich am Afrika-Cup nicht gerade mit Ruhm Das Nationalteam von Gabun. imago images/PRESSE SPORTS

Gabuns neuer Sportminister Paul Ulrich Kessany, der das Amt seit Anfang Januar bekleidet, begründete die Aufhebung der Suspendierung des Nationalteams mit der «Dringlichkeit der bevorstehenden Termine» und forderte den nationalen Fussballverband auf, «alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen», um einen neuen Trainerstab zu benennen. Am 23. März beginnt die Qualifikation für den Afrika-Cup 2027.

Nach dem enttäuschenden Auftritt der Nationalmannschaft bei der diesjährigen Ausgabe des Turniers hatte der vorherige Sportminister, Simplice-Désiré Mamboula, am Neujahrstag mit einem Rundumschlag für Aufsehen gesorgt. Wegen der «beschämenden Leistung» habe die Regierung beschlossen, «den Trainerstab zu entlassen, die Nationalmannschaft zu suspendieren und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang aus dem Kader zu nehmen», sagte er im gabunischen Fernsehen.

Auch die Suspendierungen der beiden Spieler wurden nun aufgehoben. Gabun war beim Afrika-Cup nach drei Niederlagen in der Gruppenphase gescheitert

