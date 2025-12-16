In Doha werden am Dienstag von der Fifa die Weltfussballer gekürt. Für Präsident Infantino ist es quasi ein «Heimspiel».

Legende: Geht 2025 abermals in Doha über die Bühne Die Fifa-Gala «The Best». Getty Images/Christopher Pike

Keine zwei Wochen nach der WM-Auslosung lädt Präsident Gianni Infantino zur nächsten Fifa-Show. Rund 800 Gäste werden am Dienstag zur Gala «The Best» in Katar erwartet, darunter die Fast-Alles-Gewinner von PSG.

Dem Champions-League-Sieger steht zudem ein weiterer Final bevor. Am Mittwoch spielt PSG gegen Copa-Libertadores-Champion Flamengo um den Fifa-Interkontinental-Pokal.

Fragwürdige Veranstaltung

Für die Fifa und auch PSG wird es quasi ein «Heimspiel». Schliesslich glühen Infantinos Drähte nach Doha nicht erst seit der WM 2022. Der Weltverband ist Stammgast mit all seinen Turnieren in dem Emirat, das Ousmane Dembélé und all die Pariser Hauptdarsteller über die staatliche Investmentgruppe QSI fürstlich entlöhnt.

Von 2010 bis 2015 ehrte die Fachzeitschrift France Football die Besten des Jahres noch gemeinsam mit der Fifa, seitdem kämpfen beide Parteien aber um die Vormachtstellung. Dembélé, Trainer Luis Enrique und Goalie Gianluigi Donnarumma gelten als Favoriten auf die Auszeichnungen in den entsprechenden Kategorien.