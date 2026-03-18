Nicht nur im Senegal und in Marokko findet die Presse klare Worte zur Neuvergabe des Sieges beim Afrika-Cup.

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Legende: Alles wieder anders Marokko bekommt 2 Monate später (trotz des verschossenen Penaltys von Brahim Diaz) den Titel zugesprochen. Keystone/AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Senegal wütet nach dem «Skandal», Marokko freut sich auf den «gestohlenen» Pokal – und die internationalen Medien schreiben von einer «unglaublichen Entscheidung». Die Neuvergabe des Afrika-Cups sorgt nicht nur in den beteiligten Ländern für grossen Aufruhr. Eine Auswahl von Pressestimmen:

Senegal

Le Soleil: «Der Witz des Jahrhunderts!»

Le Dakarois: «Skandal.»

Marokko

Al Massae: «Marokko erhält den ‹gestohlenen› Titel zurück.»

Le 360: «Der CAF wird Marokko gerecht und bewahrt den afrikanischen Fussball vor einer Wiederholung spielverderbender Verhaltensweisen.»

Frankreich

Le Monde: «Das Chaos hält an. Der unberechenbare Final des Afrika-Cups spielt sich auch abseits des Spielfelds weiter ab.»

L'Équipe: «Ein Donnerschlag: Marokko zum Sieger des Afrika-Cups erklärt – Chaos im afrikanischen Fussball.»

England

The Sun: «Pokal-Ärger: Senegal weigert sich, den AFCON-Pokal zurückzugeben und greift ‹korrupte› Fussballfunktionäre scharf an, nachdem der Sieg gegen Marokko aberkannt wurde.»

Daily Mail: «Trophäe als Geisel genommen: Der Senegal weigert sich, den AFCON-Pokal zurückzugeben und hat mit rechtlichen Schritten gedroht, nachdem ihm der Titel auf aussergewöhnliche Weise aberkannt wurde.»

Daily Mirror: «Senegal disqualifiziert! Ergebnis des Africa-Cup-Finals zwei Monate nach chaotischen Szenen revidiert. Marokko erhält in einer aussergewöhnlichen Erklärung den Titel.»

Spanien

AS: «Zwei Monate nach dem Final des Afrika-Cups veröffentlichte die CAF eine unglaubliche Erklärung, in der sie Senegal den kontinentalen Titel aberkannte und ihn Marokko zusprach.»

Das Chaos des Jahrhunderts.

Marca: «Das Chaos des Jahrhunderts beim Afrika-Cup. Der diesjährige Afrika-Cup wird nicht wegen eines Tores, nicht wegen einer Parade und nicht einmal wegen des Bildes eines Champions, der den Pokal auf dem Rasen in die Höhe reckt, in Erinnerung bleiben. Er wird wegen einer beispiellosen Wendung, wegen einer Entscheidung aus dem Büro, die Wochen später die Geschichte neu schrieb, in Erinnerung bleiben.»

Italien

La Gazzetta dello Sport: «Unglaublich! Nach zwei Monaten sperrt der CAF Senegal. Der Afrika-Cup 2025 geht am grünen Tisch an Marokko.»

Tuttosport: «Marokko gewinnt den Afrika-Cup am grünen Tisch! Die unglaubliche Entscheidung des CAF entzieht Senegal den Pokal.»

Corriere dello Sport: «Nach der unglaublichen Entscheidung, Marokko den Titel am grünen Tisch zuzusprechen, bricht Chaos aus.»