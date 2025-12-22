Die Stadt Thun soll sich mit vier Millionen Franken am Swiss Football Home beteiligen. Das letzte Wort über den Kredit hat Mitte Januar der Stadtrat.

Legende: Standort des Swiss Football Home Grünfläche neben der Thuner Stockhorn-Arena. Keystone / PETER SCHNEIDER

Der Campus des Schweizer Fussballverbands (SFV) auf der Burgerallmend wird Plätze für Trainings aller Nationalteams, für U-Länderspiele und für die Ausbildung von Schiedsrichterinnen und -richtern sowie für Trainerinnen und Trainern umfassen, wie die Stadt Thun am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Zusätzlich werden Garderoben, Fitness- und Behandlungsräume sowie ein Verwaltungsgebäude gebaut. Im angrenzenden Siegenthalergut ist ein Hotel geplant. Die Stadt Thun erwartet dort eine hohe Grundauslastung durch den SFV. Das Projekt entsteht im sogenannten «Sport- und Freizeitcluster Thun Süd». Private planen dort laut Mitteilung weiter ein In- und Outdoor-Racketsportcenter, eine Kletter- und Boulder-Anlage, einen Skills Park und eine Ballsporthalle.

Der Thuner Stadtrat entscheidet an seiner Sitzung vom 16. Januar über den Kredit. Im November hatte bereits das Kantonsparlament einen Beitrag von 7,5 Millionen Franken gesprochen. Gebaut werden soll voraussichtlich ab 2028.