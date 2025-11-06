Das Schweizer U17-Nationalteam möchte an der Weltmeisterschaft in Katar den zweiten Sieg im zweiten Spiel einfahren.

Am Dienstag hat die Schweizer U17-Nati die Weltmeisterschaft in Katar optimal lanciert. Am Ende stand für das Team von Trainer Luigi Pisino ein 4:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste zu Buche – ein echtes Ausrufezeichen, wenn man bedenkt, dass Pisino sämtliche Teams in der Gruppe auf gleichem Niveau einschätzt.

Entsprechend erwarten die Schweizer mit Südkorea am Freitag (16:15 Uhr Schweizer Zeit) einen ähnlich starken Gegner. «Die Südkoreaner sind sehr gut organisiert und individuell top aufgestellt», blickt Pisino auf das zweite Gruppenspiel voraus. Südkorea ist zum Auftakt mit einem 2:1 gegen den zweifachen Weltmeister Mexiko ebenfalls ein Achtungserfolg gelungen. Zu überzeugen wusste vor allem Torwart Do-Hun Park, der 7 von 8 Schüssen parieren konnte.

Mit Demut zum nächsten Sieg

Der Fokus der Schweiz gilt jedoch dem eigenen Spiel und den eigenen Stärken. Besonders wichtig für Coach Pisino: Demut. «Wir haben einen guten Start hingelegt, aber wir müssen mit den Füssen auf dem Boden bleiben», mahnt der 40-jährige Schweiz-Italiener.

Schlägt die U17-Nati auch Südkorea, hat sie das Ticket für die K.o.-Phase bereits in der Tasche. Selbst bei einem Remis oder einer Niederlage stünden die Chancen aufs Weiterkommen aber gut: Auch die 8 besten Gruppendritten schaffen es in die K.o.-Runde.